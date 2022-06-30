亚太股市涨跌不一 海指早盘跌0.28％

（早报讯）美国个人消费开支数据出炉，第二季度结束前市场情绪谨慎，亚太股市周四（6月30日）早盘涨跌不一。新加坡股市早盘低开低走，海峡时报指数午休时报3126.18点，较昨日闭市时跌8.69点或0.28％。海指早盘最高报3138.21点，最低报3119.67点。

新加坡股市今早全场交易量4亿8483万股，交易总值3亿4483万元。上升股202只，下跌股177只。海指成份股当中九只股价上升，15只下跌，六只持平。

美国WTI原油期货价格再度回到每桶110美元左右，而美国十年公债收益率也回升到3.1％以上。纽约股市的标普500股指和纳斯达克指数周三微跌0.07％和0.03％，道琼斯指数小涨0.27％。

今早中午时分，香港、上海和深圳股市各涨0.02％、1.31％和1.76％，东京、首尔和悉尼各跌1.41％、1.02％和0.81％，其他股市也涨跌不一。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩今早受访时说，由于不确定性持续，纽约隔夜股市下跌以及美国股指期货下跌。美国今天会发布个人消费开支（PCE）数据，这是美国联邦储备局倾向采用来衡量通货膨胀的经济数据，因此人们有些担心。毕竟昨日联储局主席鲍威尔的讲话让人感觉他更想要控制通货膨胀。

他指出，亚洲股市今早因此基本上是下跌，但香港和中国股市则是上涨。这是因为，中国的采购经理指数线上经济活动在扩张，这是连续收缩四个月后第一次扩张，而且非制造业的采购经理指数高于预期。目前中国的政策已比较支持经济，让投资者对香港和中国股票更有信心。

此外，他说，香港明天庆祝回归25周年，中国国家主席习近平会出席发布“重要讲话”，市场期待他可能带来有利的消息。由于香港股市明天休市（长周假开始），市场可能今天预先把潜在的催化剂计入股价中，给予恒生指数支持。

CMC市场分析师王绥勤受访时说，新加坡股市今早盘间交易缺乏生气，由于海指昨日无法在3140点的阻力线以上闭市，加上美国隔夜股市表现差强人意，海指早盘因而下跌。

他认为，市场人士在月底和第二季结束时可能并不想要建立新盘位。海指因此今天可能在3110和3140之间窄幅波动。

个股方面，天阶控股（The Place Holdings）股价今早一度飙升9.3％，午盘涨幅收窄至4.0％，报7.8分，共3144万股转手，是全场交易最活跃的股票。它昨日宣布将投资2亿元，与SMRT旗下的胜德丽生活时尚（Stellar Lifestyle）公司合作，共同在本地打造首个数码天幕，让它成为新加坡全新旅游景点，为公众带来高科技媒体的沉浸式体验。

电动汽车公司蔚来汽车（NIO）今早股价回弹5.09％至22.08美元，交易活跃。这家拥有双层股权结构的公司，昨日驳斥卖空机构Grizzly Research的报告，指当中有不少错误、没有根据的推测、误导性结论和解读。它的股价昨天下跌11.43％至21.01美元。

墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）要求股票暂停交易，以待发布消息。它的股价今早最后报6.5分，涨4.84％，本周已涨22.64％。

TTJ控股今早股价挫跌8.16％至0.225元，回到0.23元收购价以下。公司昨日闭市后透露，献议收购者已宣布不打算提高收购价，因此按规定接下来将不能提高收购价。