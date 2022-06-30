Galicier糕饼店最后营业日 顾客涌来支持店前合照留念

（早报讯）本地老字号糕饼店正式走入历史！结业前最后一天，熟客涌来支持，老板潇洒称：天下无不散之筵席。

《新明日报》4月中报道，位于中峇鲁路第55座的Galicier糕饼店，经过四代人传承，有上百年历史。第三代接班人陈勇向和苏祈桢夫妻档，在1986年另创新号取名“Galicier”，却努力保留第一代人创立“东乐园”的精神，与第四代共同经营，以娘惹粿奠定口碑。

老板陈勇向和老板娘苏祈桢早前受访时说，尽管不舍，但因年事已高，加上无人接手，决定在今年6月底结业。当时消息传开后，老饕们不舍，糕饼店外天天大排长龙。

时隔两个多月，今天即是“Galicier”结业前的最后一天。《新明日报》记者今早（6月30日）走访发现店外至少20人排队，店内也挤满顾客，老板和员工们都忙得不可开交。

有些食客买好糕点后，在门口与门店合影留念，尽显不舍之情，场面感人。

食客黄先生（58岁，退休者）今早就特地从三巴旺下来捧场，买他最喜欢，也是店内招牌的白椰子卷（kueh dar-dar）。

“我吃了十多年，他们的白椰子卷口感比较软，椰丝也新鲜。过去都是别人排队买了送给我，这次是我第一次下来排队，也是最后一次了。”

另一名食客罗女士（55岁，自雇者）则说：“我最喜欢他们的咖喱角，很舍不得。今天最后一天，一定要下来买。”

老板陈勇向今早身穿颇具娘惹风格的蜡染花衬衫，在店里熟练地切着糕点，一边工作一边接受记者采访。

他说，暂时没有继续营业的打算，并感谢顾客们多年来的支持。

他潇洒地说：“天下无不散之筵席，只要大家记住我们糕点的口味，我就心满意足了。”

他也透露，退休后，趁着身体还硬朗，希望出国旅游散心。