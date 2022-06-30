醉打德士司机 洋董事监八周罚1000元

醉洋汉在德士停在交通灯前时，突然把车门打开，吓得德士司机对他数次大喊“关门”；醉洋汉则被指动手打人，星期四（6月30日）被判坐牢八周及罚款1000元。

《新明日报》早前报道，一家金融公司的执行董事保罗（Paul John Murphy，61岁），被控一项疏忽危害他人和一项蓄意伤人罪。他不认罪，案件经过审讯后，被判罪名成立。

这起事件发生在2018年3月2日晚上。被告和生意伙伴喝酒后，于10时03分电召德士回家。当德士来到中央快速公路往欧南路的出口时，交通灯转红，便停了下来。

此时，被告突然打开车门，一辆轿车差点撞上车门，受害人见状大喊三四次“关门！”，被告才把车门关上。

据德士司机的说法，被告把门关上不久后，便打他左臂两次。当司机转入欧南路时，见被告再次攻击他，他便举起左手挡，导致他左肩脱臼。德士司机当晚到医院诊治，拿了18天的病假。

被告却称德士停下时，他以为自己到家了，所以开门准备下车及付款。他关上门后曾向德士司机道歉，但对方却向他爆粗口，还攻击他。他称受到威胁，才出手抓着对方的手臂制止他。

辩方为他求情时说，被告并非暴力的人，只是一时冲动，恳求法官考虑四周监刑。控方则促请法官判他坐牢八到11周。

法官最终判他坐牢八周，以及罚款1000元。被告不满裁决与判刑提出上诉，目前以2万元保释候审。