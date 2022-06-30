7月1日起 胚胎植入前基因检测可获政府津贴

（早报讯）7月1日起，双方均为新加坡公民的夫妇，若适合进行胚胎植入前基因检测，可获得75%的政府津贴。

卫生部星期四（6月30日）发文告说，津贴额将依据夫妻双方的公民身份而定。当两人中一人为新加坡公民时，另一人若是永久居民，可获55％的津贴；另一人若是外国人，则津贴为35％。

津贴后的其余费用可通过保健储蓄（MediSave）支付，包括胚胎植入前基因检测（pre-implantation genetic testing）以及所涉及到的人工受孕程序。第一次尝试可通过保健储蓄支付6000元，第二次可支付5000元，第三次及以上则为4000元。

去年5月，卫生部将胚胎植入前基因检测列为主流医疗服务。本地每年有约40到50对夫妇接受这项检测，大多数是因有家族遗传基因或疾病而由医生转介。

总理公署部长兼财政部和国家发展部第二部长英兰妮与卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤·玛赞星期四走访位于新加坡国立大学医院的人类生殖专科诊所和胚胎植入前遗传学诊断中心。

拉哈尤接受媒体访问时说，新推出的胚胎植入前基因检测津贴，相信会鼓励想生育却担心孩子会有遗传疾病的夫妇接受检测。

国大医院的胚胎植入前遗传学诊断中心是本地唯一进行胚胎植入前基因检测的地方。