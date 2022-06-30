华侨银行钓鱼骗案 首被告料下周面判

（早报讯）涉及华侨银行钓鱼诈骗案的青年，料下周面对判刑，由法官决定他是否会被判入青年改造所。

这起备受关注案件中首名认罪的被告梁俊贤（21岁），原本星期四（6月30日）出庭面判，但代表律师指他目前住院，无法现身。

庭上没有揭露他具体的病况，但担保人告诉律师，被告正在发高烧。

被告呈交的医疗证明不允许他缺席法庭审讯，控方也指没证据显示被告患冠病，但法官愿意相信被告，安排案件展至下周二（7月5日）下判。

控方早前指被告是犯罪团伙的“中层管理”，在诈骗案中扮演关键角色，促请法官判他进入青年改造所。然而，辩方称被告心智不成熟，而且被诈骗团伙利用，认为他被判缓刑监视即可。案件今年6月初过堂时，被告被证实不适合接受缓刑监视，但庭上没提及原因。

被告也在认罪后改口，称他只是“收佣金的员工”，不是犯罪团伙的成员，也不知道罪案涉及海外的诈骗团伙。但代表律师后来说被告愿意撤回这段话，承认案情的所有细节。

被告早前承认与其他七人组织犯罪团伙，为海外诈骗团伙洗黑钱，为此他面对包括协助他人获得犯罪所得、参与有组织犯罪团伙及蓄意伤人等15项罪名。

涉案的八名男女，年龄介于17岁至21岁，他们被指从2021年12月至今年2月，为诈骗团伙提供16个银行户头，用来接收及处理各类诈骗案所得的近60万元赃款，当中包括华侨银行钓鱼诈骗案的赃款。其他同伙的案件仍在审理中。

从去年12月8日至今年1月19日，警方接获768份关于华侨银行钓鱼短信诈骗案的报案，损失总金额达1280万元。（人名译音）