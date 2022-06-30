警察海岸卫队添置42艘新一代巡逻艇

（早报讯）2021年，警察海岸卫队逮捕了24名非法入境者，阻止逾5600起船只入侵事件。如今，警察海岸卫队投入使用42艘新一代巡逻艇，以更好地捍卫新加坡水域的安全。

内政部长兼律政部长尚穆根周四（6月30日）在布拉尼岛警察海岸卫队总部，为警察海岸卫队新一代巡逻艇主持编役仪式。

这42艘巡逻艇包括24艘第五代PT级巡逻艇、10艘3系列PC级巡逻艇、八艘第三代PJ级阻拦艇；将分别取代第三代PT级巡逻艇、2系列PC级巡逻艇、第二代PJ级阻拦艇，投入海岸卫队在布拉尼、卡尔、罗央、林厝港的四个区域基地使用。

尚穆根致辞时指出，新加坡船流量大及受水域环境的影响，面临不少海事威胁，但警察海岸卫队如今拥有1300名警员、超过100艘船只，并与新加坡海军、新加坡海事局密切合作，捍卫我国水域的安全。

2021年，警察海岸卫队逮捕了24名企图通过海路非法入境者，阻止超过5600起船只入侵事件，平均每日阻止约15起。

警察海岸卫队行动与保卫主任张英明警监受访时说，面对日新月异的海事威胁，警察海岸卫队引进优质装备、通过训练及战术部署，持续提高战备能力。

“新一代巡逻艇能在高速行驶中进行更好的作战，在武器装备、侦查和安全操作上也有增强。这也将让我们的警员更有信心、更高效地执行任务，守卫新加坡的水域。”