本地股市周四跌1.04％

（早报讯）在今年上半年最后一个交易日，市场情绪普遍谨慎，本地股市低开低走，连续第二个交易日下跌。

新加坡海峡时报指数周四（6月30日）闭市报3102.21点，下跌1.04％或32.66点。海指6月份全月下跌4％，今年来微跌0.6％。

海指下行压力主要来自本地银行股，大华银行（UOB）下跌1.35％至26.25元，星展集团（DBS）和华侨银行（OCBC）各跌1.07％和1.13％，报29.68元和11.39元。

全场成交量11亿3000万股，总额11亿1000元。上升股204只，下跌股290只。

30只海指成份股之中，27只下跌，跌幅最显著的是凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），下跌2.25％至2.17元。

新科工程（ST Engineering）和康福德高（ComfortDelGro）逆势上扬0.99％和0.72％，收报4.08元和1.4元，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）则报0.93元，无起落。

美国三大股指期货周四亚洲时段下跌，跌幅介于0.84％至1.37％。

银河—联昌证券（CGS-CIMB）市场分析师萧玮恩接受《联合早报》访问时说，纽约隔夜股市下跌以及美国股指期货下跌，反映市场充斥许多不确定因素。“投资者都担心通货膨胀数据比预期高，促使美国联邦储备局更大幅度加息。”

美国周四将发布个人消费开支（PCE）数据，这是联储局倾向采用来衡量通胀的经济数据。

亚太主要股市表现不一，除了上海和深圳股市逆势上涨1.1％和1.57％，台湾下挫2.72％，东京、首尔、香港和悉尼股市的跌幅介于0.62％至1.97％。当中，面对全球央行加息的不利因素，以科技股为主的台湾和首尔股市在第二季均下跌超过15％，在亚洲股市之中表现最差。