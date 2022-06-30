陈国明受委为职总副秘书长

（早报讯）全国职工总会中央委员会星期四（6月30日）在会议上，委任总理公署政务部长陈国明为职总副秘书长。

职总星期四发文告说，陈国明是在本月13日从政府借调到职总，当时受委为职总培训与转型部总长，负责监管职总的转型处（Transformation Office）以及职总培训与工作安置生态系统。

职总培训与工作安置生态系统包括多个平台，即职总培训与转型工作署、就业与职能培训中心（e2i）、职总恒习（NTUC LearningHub），以及王鼎昌工运领袖学院。

新加坡工业与服务业雇员联合会（SISEU）也已从本月28日起，委任陈国明为顾问。陈国明还将担任这个联合会的执行秘书，任期从7月6日开始。

此外，陈国明自去年2月5日以来已是供应链雇员联合会（SCEU）的顾问。

陈国明透过文告，感谢职总中委会及工运伙伴的支持。他期待与工会领袖见面并向他们学习，更深入了解工友关注的事项以及他们的期望。“我感到非常荣幸，我会竭尽所能为所有工友争取更好的薪资、福利及就业前景。”

李显龙总理在本月初的内阁人事调动中，宣布陈国明从本月13日起卸下原有的内政部兼永续发展与环境部政务部长职务、改任总理公署政务部长，并加入职总接替同日离开工运的徐芳达。徐芳达原本在职总担任副秘书长，离开工运后除了继续担任交通部高级政务部长，也兼任财政部高级政务部长。