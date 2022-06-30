东海岸引爆管式炸弹 19岁青年判18个月缓监

（早报讯）上网学会制造炸弹，接着把自己制作的炸弹拿到东海岸引爆，青年被判接受18个月缓刑监视。

这起事故发生在2020年6月7日，事故没有殃及无辜，但这名青年（19岁）还是法网难逃。他早前承认制造爆炸物、以鲁莽方式处理危险或有害物质危害人命等七项罪状，并在周四（6月30日）面对判刑。

由于被告案发时未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不可报道他的身份。

案情显示，被告在2020年5月阻断措施期间上网查询关于武器、炸弹和爆炸物的相关资料，接着决定自制管式炸弹（pipe bomb）。

在5月至6月间，被告使用火柴、纸皮卷筒和仙女棒制造管式炸弹。案发当天，被告带两个管式炸弹及几个仙女棒炸弹出门，与朋友相约东海岸，打算找个安静角落引爆炸弹。

被告先尝试引爆仙女棒炸弹，可是爆炸物只起火没有爆炸，他于是把炸弹丢向草坪，结果炸弹在撞击地面后引爆。

他接着把两个管式炸弹放在草坪上，并将其点燃，但只有其中一个顺利引爆传出巨响。被告事后把另一个炸弹带回家，丢入垃圾槽。

被告把引爆炸弹的过程录下，并上载到自己的Instagram专页，有公众两周后看到视频报警。

警方展开调查后锁定被告身份，上门突击，搜出各种制作炸弹的材料，以及一个未引爆的管式炸弹。

调查显示，这不是被告首次接触炸弹。他曾在案发一年前，即2019年4月在东海岸的海边，指示朋友点燃他自制的仙女棒炸弹，然后把炸弹扔进海里。炸弹随即引爆，没人在该起事故中受伤。

控方指被告无意伤人，只是对炸弹有兴趣，至今已有新嗜好。被告在学校行为良好，与家人关系也不错，家长打算加强对儿子的监督，控方因此不反对他接受缓刑监视。

根据心理卫生学院报告，被告2017年至2020年之间患有多动症和品行障碍症。接受缓刑监视的条件之一，是被告必须接受心理辅导和按时服药。