朝女房客泼热汤 七旬嫲监10个月

（早报讯）与女房客关系不和，七旬妇女被指泼热汤烫伤对方背部。她辩称自己出于自卫伤人，又称只是一场意外，但法官认为她的说辞不可信，判她罪成和坐牢10个月。

马来西亚籍被告叶金娥（译音，73岁）面对一项泼热汤蓄意伤人的控状，指她于2020年2月4日晚上11时30分，在惹兰勿刹一间店屋二楼，朝六旬女房客背部泼热汤。她不认罪，经审讯后被判罪成，星期四（6月30日）被判监。

根据控方的结案陈词，被告自2017年开始在上述店屋租房，两年后与屋主共谱黄昏恋。受害者和几名租客当时也在单位里租房，受害者称她是屋主的前女友，两人为此看彼此不顺眼，经常吵架。

根据受害者的说辞，被告事发时在厨房煮汤，她上厕所经过被告身旁时，后背突然遭人泼热汤而传来剧痛。厨房当时只有被告，受害者因此认为是被告所为。

受害者后来报警处理，并到诊所和医院就医。她申诉后背事发后起了很大的水泡，疼痛感持续约一个月。

被告录口供时没有否认朝受害者泼热汤，但她后来却为自己的行为做出至少三种不同的解释，她称受害者事发前屡次找她麻烦，看到对方走来时以为对方要打人，出于自卫才这么做。

被告后来又称这是一场意外，跟着又改口称是受害者自己打翻汤锅造成的。

被告也说，她的手也因溅到热汤而受伤，假使热汤是她故意泼的，自己就不至于受伤。

不过，法官认为被告的供词前后不一，而且根据事发情况、两人闹僵的关系，以及受害者被泼中热汤的方式，都显示被告是刻意的。

辩护律师谢甦和王诗媚代为求情时指，被告守寡约20年，三个孩子后来都已成家，没有与她同住。被告向来有哮喘的问题，病况也随着年纪渐长而愈发严重，也出现支气管的问题，还曾动脊椎手术。

律师也说，被告不是一个暴力的人，也没有案底，加上受害者目前已没有与她同住，重犯的可能性不大，恳请法官判她坐牢六周。

控方则指被告朝受害者泼滚烫的汤，事后没提供援助也没赔偿，甚至还选择抗辩，吁请法官判她坐牢至少11个月至13个月。

法官下判时说，被告的年纪和健康问题不是求情理由，而且受害者也年纪不小，本来就不应该蒙受这样的伤害。被告最终被判坐牢10个月。