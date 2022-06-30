国防部将在下周提呈法案设立国防数码防卫与情报军部队

（早报讯）国防部将在下周国会复会时提呈法案，修改宪法和武装部队法令，正式设立国防数码防卫与情报军部队。

国防部长黄永宏医生星期四（6月30日）配合军人节接受媒体访问时说，一旦国会通过法案，这个第四军种将在今年较迟的时候举行成立仪式以及委任总长。他也指出第四军种部队的人员将参加明年国庆庆典检阅礼。

武装部队也将成立数码行动科技中心（Digital Ops-Tech Centre，简称DOTC）以培养数码专才，让武装部队能建立快速应对小组来满足行动需求，以及培养熟悉数据科学和人工智能的数码专家团队以建立行动优势。中心也将同国防科技界、政府科技部门、学界和业界配合，保持创新思维。

此外，武装部队也将成立网络靶场（Cyber Range）卓越中心，逼真模拟企业咨询系统或关键硬体设施系统遭受袭击的场景，让相关人员能在政府整体协作（Whole-of-Government）下进行训练。卓业中心也会举行双边和多边演习，邀请他国军队以及业界和学界交流和分享最佳实践方案。

国防数码防卫与情报军部队也会扩大现有的武装部队指挥、控制、通讯、电脑专才（Command, Control, Communications and Computers Expert，简称C4X）计划和网络防卫专才（Defence Cyber Expert，简称DCX）计划，招募软件工程、数据科学、人工智能和云端架构领域的人才。