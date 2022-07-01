（早报讯）受到美国科技股大跌拖累，美国星期四（6月30日）隔夜股市全线下滑，纳斯达克指数跌幅最大，跌了1.33％，标普500指数和道琼斯工商指数也分别下跌0.88％和0.82％。

分析师指出，市场依旧非常关注美国通胀压力居高不下带来的影响，投资者保持谨慎。

新加坡方面，上半年最后一个交易日，市场情绪普遍谨慎，本地股市低开低走，连续第二个交易日下跌。新加坡海峡时报指数星期四闭市报3102.21点，下跌1.04％或32.66点，全月下跌4％，今年来微跌0.7％。

星期五（7月1日）可关注的股票：

1）目前停牌的Swiber控股披露，针对把子公司New Swiber转换为非上市公司，并更名为Equatoriale控股和发行股权的事宜，司法经理人正筹备临时派息给债务人的程序，目标是从8月30日起开始分发债务人股权给公司的无抵押债务人和Swiber Offshore Construction公司。

2）目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）披露，子公司Food Terminal Trading接获一份裁决，必须支付约2万5166元给承包商Asialand Construction。集团正在咨询法律顾问和独立财务顾问，决定下一步行动。

3）亚腾美国酒店信托（ARA US Hospitality）将以3250万美元（约4519万新元）脱售四家凯悦嘉轩（Hyatt Place）酒店，这项交易预计在今年第三季完成。

4）吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）签订一份不具约束力的条款清单，以约3亿5500万元企业价值向信托保荐人购买Marina East Water有限公司（简称MEW）的50％股权，MEW持有吉宝滨海东海水淡化厂（Keppel Marina East Desalination Plant）。交易完成后，信托和信托保荐人各持MEW一半股权，信托将获得MEW所有经济利益。

5）吉宝企业（Keppel Corp）旗下吉宝置业（Keppel Land）周四闭市后披露，全资子公司Orizona已终止与Emerald Haven Realty于2020年宣布在印度东南部钦奈开发住宅项目的合资企业。

6）Cuscaden Peak财团向SPH REIT股东提出每单位0.9372元的链式收购献议昨天截止，共收到14.35％的单位接受献议。收购献议方和伙同方最终共持有61.68%的信托单位。