95万户居民7月获水电费与杂费回扣

（早报讯）约95万户组屋居民7月可获得消费税补助券计划下的第二笔水电费及服务与杂费回扣。

据财政部星期五（7月1日）发出的文告，一房式和二房式组屋住户本月可获得190元水电费回扣，全年回扣共760元。三房式和四房式本月的回扣分别为170元和150元，全年共680元和600元。

五房式和公寓式／多代同堂的组屋住户，本月将分别获得130元和110元的回扣，全年共520元和440元。不过，若有家庭成员拥有超过一套房产，该户家庭不能获得水电费回扣。

政府本财政年度分四次，即今年4月、7月、10月及明年1月，发出总额约7亿2000万元的水电费与杂费回扣。

符合条件的组屋住户在本财年获得的水电费回扣（U-Save rebates）总额比以往多一倍，其中一房式和二房式组屋住户获得的回扣可抵消约八至十个月的水电开销，三房式和四房式组屋住户所得回扣，则可抵消约四至六个月的水电费。

另外，符合条件的住户本月也可获得半个月至一个月的服务与杂费回扣，全年回扣介于一个半月至三个半月。

财政部说，以上回扣不包括政府早前宣布的每户100元额外水电费补助。副总理兼财政部长黄循财6月21日宣布总值15亿元的援助配套，其中一项是在今年9月前发放100元水电费补贴给所有新加坡家庭，协助抵消水电费开销，私宅住户也可受惠。