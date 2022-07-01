中国HelloRide加入本地共享脚踏车市场

（早报讯）新业者加入本地共享脚踏车市场，中国的HelloRide即日起获准在本地运营多达1000辆共享脚踏车。

陆路交通管理局星期五（7月1日）发文告宣布，HelloRide获颁二级执照（前称监管沙盒执照），可在本地经营多达1000辆共享脚踏车。

HelloRide是中国较有规模的共享脚踏车业者之一“哈啰出行”（Hellobike）推出的品牌，哈啰成立于2016年9月，总部位于上海。

HelloRide星期五晚上回复询问时说，将在新加坡运营960辆脚踏车，主要分布东海岸公园、滨海湾金沙、国家体育场、加冷河一带的公园、文庆、武吉士和小印度等一带。公司不会收取定金，但用户须先为电子钱包加值才能使用服务，首30分钟收1元，之后每10分钟收5角。

根据陆交局文告，二级执照的有效期长达一年，业者若要扩大车队须向陆交局申请正式营运的一级执照。陆交局在评估申请时会考虑业者能否有效解决用户乱停车的问题、确保良好的使用率和足够的停车位，以及业者过去的营运纪录，如是否曾违例营业等。

随着HelloRide的加入，本地共享脚踏车车队共计3万6000辆。另两家业者是Anywheel和SG Bike。Anywheel早前宣布扩大车队，从1万5000辆翻倍至3万辆。

陆交局说，共享脚踏车服务为用户的头尾一里路提供便利的交通选项，并推动我国实现减少用车的愿景。当局在2019年推出共享脚踏车QR码停车系统后，超过九成的用户在结束旅程时都会把脚踏车停在指定停车处。