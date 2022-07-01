昇菘乐龄购物折扣提高至4% 自家品牌列入省钱之友应用

（早报讯）7月至12月每逢星期二和三，到昇菘超市购买日用品的年长者可获得的折扣将从目前的3%提高至4%。昇菘超市23个自家品牌的950多个产品也列入协助消费者货比三家的省钱之友（Price Kaki）手机应用中。

昇菘超市星期五（7月1日）宣布，为了帮助新加坡人减轻通货膨胀带来的负担，超市将从7月5日起为建国一代和立国一代提供更多优惠，直至12月31日。年长者只须出示建国一代卡、立国一代卡或身份证就可在结账时享有4%的折扣。单一收据总额不能超过200元。

昇菘超市从2015年起为60岁以上的年长者在星期三购物时提供3%的折扣。从2019年7月起，立国一代也能在星期二购物时获得同样的优惠。

昇菘集团总裁林福星希望提高优惠后能帮助更多年长者及他们的家庭应对通胀和生活费上涨带来的负担。

昇菘超市也是本地首家将所有自家品牌产品列入省钱之友手机应用的超市。这些自家品牌包括金禾香米、Happy Family食品、Homeniks家用品等。

加入这些产品后，省钱之友手机应用目前涵盖超过6200个产品。

消费者协会主席杨益财星期四出席在昇菘集团总部举行的活动时也鼓励公众尝试超市的自家品牌产品。他说，自家品牌产品由超市生产和经营，价格比一般品牌产品便宜10%至25%。