李显龙总理祝贺香港回归中国25周年

今天是香港回归中国25周年，我国总理李显龙对中国国家主席习近平发出贺信，对香港回归与香港特区的成立，表达最热烈的祝贺。

李显龙总理在贺信中肯定，香港特别行政区在“一国两制”框架下，从中国大陆的成长和发展中受益，也作出了贡献。

李总理也表示，他有信心香港在中央政府的支持下，会继续蓬勃发展，与大陆紧密融合带来的许多经济机遇中受益。

李总理也写到，新加坡与香港和中国大陆都有许多联系，新加坡期待继续和香港合作，为两地的人民创造新机遇并增强我们区域的活力。

贺信全文如下

亲爱的习主席：

请接受我代表新加坡政府，对香港回归中国，以及香港特别行政区成立25周年最热烈的祝贺。

香港特别行政区在“一国两制”框架下，从中国大陆的成长和发展中受益，也作出了贡献。在中央政府的支持下，我有信心香港会继续在下来的年头蓬勃发展，并在与大陆紧密融合带来的许多经济机遇中继续受益。

作为我们各自区域里的国际化城市，新加坡和香港享有密切和多面向的关系。新加坡也和中国大陆有着广泛和实质性的联系。这份新加坡和中国之间的密切伙伴关系与时俱进。我们的合作，包括政府间项目和国家级项目中的合作，都持续发展。新加坡也支持了中国的区域发展策略，包括粤港澳大湾区。我们的联合项目如中新广州知识城和新中（深圳）智能城市将为粤港澳大湾区以创新为基础的发展作出贡献。

我有信心新加坡和中国将维持双边关系的强劲势头。新加坡期待继续和香港合作，为我们的人民创造新机遇并增强我们区域的活力。

祝您身体健康也期待再次和您会面。