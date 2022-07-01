美股下滑影响市场情绪 本地股市早盘持平

（早报讯）美国周四隔夜股市全线下滑影响亚太投资者情绪，亚太主要股市今早普遍下滑，新加坡海峡时报指数午休前持平，微跌0.30点或0.01%。

本地股市星期五（7月1日）开盘时扭转昨日的跌势，一度上扬至3121.25点的早盘高点，但之后直线下滑，下跌至3097.91点的早盘低点，午休前收报3101.91点。

海指成分股方面，午休前起落参半，怡和控股（Jardine Matheson）、怡和合发（Jardine Cycle & Carriage）和丰益国际（Wilmar International）领涨；星展集团（DBS）、城市发展（CDL）和华业集团（UOL）领跌。

亚太股市大多下跌或横摆，台湾股市表现最差，下跌超过2%。日本和韩国股市也都跌超过1%。

华尔街股市近期起伏不定，受到美国科技股大跌拖累，美国星期四（6月30日）隔夜股市全线下滑，纳斯达克指数跌幅最大，跌了1.33％，标普500指数和道琼斯工商指数也分别下跌0.88％和0.82％。

加息或促使美经济衰退 全球通胀未见顶令市场担忧

分析师对股市下半年表现不感乐观，主要是美国联邦储备局加息可能促使美国经济陷入衰退，以致影响全球经济复苏步伐。此外，全球通胀似乎尚未见顶令市场担忧。

花旗私人银行首席投资策略师及首席经济师维廷（Steven Wieting）指出，许多投资者希望前景清晰，但目前未来不稳定，复苏步伐令人不确定。

他说，2020年期间市场清楚知道经济处于低迷状态，因此在部署资金上有更大信心，但现阶段情况并非如此。

信安环球投资首席策略思玛（Seema Shah）认为，股市前景相当不乐观，那些认为股市下半年将走高的投资者，是在假设联储局在维持物价稳定上会有所让步。