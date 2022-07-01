反牟利委员会接获五起借消费税之名涨价投诉

（早报讯）反牟利委员会自今年4月接获约100个反馈，当中有五起是借消费税之名趁机涨价的具体投诉。

领导反牟利委员会（Committee Against Profiteering，简称CAP）的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期五（7月1日）早上出席在昇菘集团总部举行的活动并接受媒体访问。

她透露，这100个反馈中有约七成投诉餐饮业者，如小贩摊位、餐馆、咖啡厅等。

针对五起借消费税之名趁机涨价的投诉，委员会与各机构如新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）和消费者协会（CASE）展开调查，也联系了商家了解情况。

刘燕玲说：“我们发现这些商家是因为食材价格上涨才调整价格，他们也承诺接下来会对价格保持透明，也会向顾客解释调高价格的原因。我很高兴，我们目前并没有接获顾客针对同个商家的第二次投诉。”

财政部长黄循财2月18日发表2022财政年预算案声明时，宣布成立反牟利委员会，以确保商家不会借消费税之名，趁机涨价。消费税将在明年1月1日调高到8%，2024年1月1日再上调到9%。政府于1994年推出消费税时首度成立反牟利委员会，消费税分别于2003年及2007年调涨时，反牟利委员会也重新启动，协助监督物价走势。

96%家庭领取首轮邻里购物券 第二轮已有83%领取

另外，刘燕玲受访时也透露了社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）的最新数据。

截至6月30日，共有约117万户家庭已领取了首轮各100元的购物券，占了所有公民家庭的96%。他们的总消费额超过9800万元，相当于首轮购物券总额的约80%。

至于政府发放的第二轮邻里购物券，在推出不到两个月里，已有102万家庭领取了购物券，占了所有公民家庭的83%，消费额达5000万元。

刘燕玲呼吁还未领取第一轮邻里购物券的5万户家庭，以及还未领取第二轮购物券的20万户家庭，在12月31日失效之前使用。