争女不遂骚扰“正宫” “小三”监四个月两周

（早报讯）“小三”在社交媒体上骚扰“正宫”超过半年，精神评估报告指被告不适合强制性治疗，法官判她入狱四个月两周。

《新明日报》日前报道，44岁的华族女被告面对1项盯梢罪名，指她在2019年12月10日至2020年8月23日期间，跟踪“正宫”，并在面簿和Instagram上传32则有关“正宫”和其丈夫的贴文，对“正宫”构成骚扰。

她不认罪，案件经由审讯后，今年3月被判罪成。法官上个月令她还押接受心理卫生学院的精神评估，而今早（7月1日）评估结果显示，她不适合接受强制性治疗。

主控官指出，被告对受害者做出的指控造成了伤害，包括指受害者的丈夫跟孩子有不伦之恋，指受害者涉及卖淫、强奸、绑架等罪名。

主控官透露，受害者供证称每周会检查被告的贴文三四次，为此蒙受巨大的心理压力。

主控官认为，被告审讯期间也毫无悔意，不仅对出庭供证的受害者持续作出指控，还否认发布贴文，要求判被告入狱至少五个月。

法官判她入狱四个月两周，被告听闻判刑后试图讨价还价，询问能否减至两个月，但法官没受理。

不满亲生女 判给“正宫”养

“小三”不满亲生女儿被判由“正宫”抚养，称为夺回女儿才骚扰对方。

庭上披露，“正宫”的丈夫和被告发生婚外情，事后被告生下一名女儿，但丈夫获悉被告没能力照顾，想把女儿接回家抚养。

丈夫向“正宫”坦白，对方也视其女儿为亲生，后来“小三”与他们打官司，最终由“正宫”和丈夫获得抚养权。

自此之后，被告在2013年至2019年报警逾100次，称正宫虐待女儿，也在社交媒体发文攻击他们，辱骂对方是“强奸犯”、“恐怖分子”、“杀人犯”等等，也把他们一家的个人资料放上网。

被告早前也在庭上咆哮称：“我只是想要回我女儿，你们为什么判我罪成？”