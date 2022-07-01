黄永宏：全球处于危险时刻 武装部队须维持防御和威慑能力

（早报讯）新加坡是海事和航空枢纽，数千家跨国企业的总部设立于此，这也意味着我国容易遭受国际事件冲击。全球正处于历史的危险时刻，新加坡武装部队必须为可能发生的情况做好准备，维持强大的防御和威慑能力。

7月1日是军人节，国防部长黄永宏医生出席了在淡马锡理工学院举行的军人节宣誓效忠仪式。他发表军人节献词时，以目前的国际局势为背景，重申武装部队必须成为新加坡人强力的后盾。

中美关系处于数十年来最糟情况 难保不会演变成实体冲突

黄永宏说，乌克兰战争持续，导致小麦、其他主食和燃料价格飙升，全球都会受到冲击，这可能造成许多国家政局不稳。在亚洲，中美关系处于数十年来最糟的情况，两国目前虽只是相互警告和批评，不过难保不会演变成实体冲突。

他认为，在这不确定的时期，新加坡人期待武装部队能维持稳定和给予保护，而他有信心部队中的每一人都会尽最大努力，向大家证明武装部队是可靠、能捍卫新加坡的。

“为了成为一个现代化和有能力的军队，我们多年来刻苦训练。无论是陆军、海军、空军，或是即将成立的数码防卫与情报军部队，我们都有系统地建立能力，以便随时准备好保卫新加坡的边境，包括空、陆、海和网络空间。”

今年是国民服役55周年，有约300名来自309家企业的战备军人和他们的雇主，在四个地点参加军人节宣誓效忠仪式。除了淡马理工学院外，另外三个地点是宝洁新加坡创新中心、新加坡中华总商会的商团中心，以及新达城会展中心。