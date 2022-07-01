HIV自助检测8月推出 40分钟内知结果

（早报讯）我国去年新增250起本地居民感染爱之病病毒的病例，比前年的261起略有减少。国家传染病中心全国爱之病项目将从8月1日起推出人类免疫缺陷病毒（HIV）自助检测，鼓励高风险人群定期自我检测。

卫生部和国家传染病中心星期五（7月1日）发表联合文告，指HIV自助检测可在家中进行，只须通过拭子自行收集唾液样本，结果会在20至40分钟内出炉。

公众可在性病诊所（DSC Clinic）或吉兰丹巷（Kelantan Lane）31号的爱之病行动小组匿名HIV测试及辅导诊所购买自助检测仪，售价介于20至32元。

当局提醒，单一的快速检测方式如自助检测仪的结果不足以成为确诊感染HIV病毒的依据，自助检测结果呈阳的公众应到医疗机构进行进一步的检测以及治疗。

而自助检测呈阴也不意味着受试者并未感染HIV，因为有些人在感染HIV病毒三个月后，体内才会出现抗体，从而检测出感染HIV。

当局因此呼吁高风险人群定期进行检测，并与医疗服务供应商讨论预防和检测措施。

去年新增HIV病例跌至250起

卫生部的数据显示，截至2021年底，我国累计9129起本地居民感染HIV的病例，其中2255人已过世。过去近15年，我国每年新增HIV感染病例大致呈下跌趋势，从2007年至2017年的每年介于400至500起，下跌到2018年至2019年的约320起。2020年的病例为261起，去年进一步跌至250起。