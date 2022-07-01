新加坡副总理王瑞杰向李家超祝贺香港回归与特区成立25年

新加坡副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰向新任香港特首李家超发贺信，对香港回归中国以及香港特别行政区成立25周年，表达最热烈的祝贺。

王瑞杰说，他毫不怀疑在李家超作为特首的领导下，以及在中央政府持续的强力支持下，香港在“一国两制”的指导框架下，继续享有安宁、稳定和繁荣。

王瑞杰也表明新加坡期待在李家超的领导下，为两国人民的互惠互利，继续发展与香港的伙伴关系。

贺信全文如下：

亲爱的李特首：

我代表新加坡政府，在香港回归中国以及香港特别行政区成立25周年的坐标性时刻上，向您表达我对最热烈的祝贺。

香港长期以来示范了创业和创新精神，香港也为它在面对困难时展示出不屈不挠毅力而闻名。我们过去25年来看见了，香港一次又一次地克服了面前的挑战，并且变得更强并具有韧性。我毫不怀疑在您作为特首的领导下，以及在中央政府持续的强力支持下，香港会在“一国两制”的指导框架下，继续享有安宁、稳定和繁荣。

在高层交流、强劲的经济联系以及民间密切联系的基础上，新加坡和香港有着良好的关系和多面向的合作。新加坡期待在您的领导下，为了实现我们人民的相互利益，在包括在粤港澳大湾区和一带一路倡议等方面，继续发展与香港的伙伴关系。

我祝您成功带领香港更上一层楼，并期待早日和您会面。