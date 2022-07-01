进口气枪遭查获 青年“军火商”认罪

（早报讯）移民与关卡局查获一批进口软弹气枪，调查发现，无牌“军火商”竟是20岁青年。

被告陈岩荣（译音）面对两项抵触军火与爆炸物法令（Arms and Explosives Act，简称AEA）的罪行，他星期五（7月1日）早上承认其中一项，另一项交由法官下判时一并考量。

2020年9月7日下午3时38分，移民与关卡局向警方举报，指查获四把软弹气枪（airsoft gun）。检查过程中，当局在托运单上发现被告的住址，并找到另外三把塑料玩具步枪及一把塑料玩具手枪。被告同天遭警方逮捕。

住家搜出19把“枪”

警方同天晚上到被告住家搜查，查获19把“枪”，其中包括软弹气枪、仿制玩具步枪、仿制玩具冲锋枪和手枪等。

经审查，这些玩具枪放入弹药后，都能如真枪一般使用，被告并没有持有这类枪械的执照。

被告承认这19把枪是他从网购平台淘宝购入，而他一般都会买来收藏，或通过电商平台Carousell转卖出去。

调查发现，被告在2020年3月至9月之间有至少五名顾客，卖出至少16把仿制枪及配件，枪支的价格介于100元到620元不等。

想赚外快惹祸 求判缓监

赢必胜法律事务所的陈俊良律师代为求情时说，被告承认做出了愚蠢的行为，称他只是想赚外快减轻父母的负担。被告称，当时没能找到可以配合读书时间的临时工，才会做出这样的选择。

陈俊良希望法官看在被告犯罪时才18岁，给他一次改过的机会，考虑缓刑监视。主控官则指被告犯下严重罪行，促请法官考虑判被告进入青年改造所。

法官下令让被告接受缓刑监视及青年改造所的评估，待报告出炉后再下判。