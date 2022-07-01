东海岸保留别墅以2900万元转售

（早报讯）东海岸一带位于蒙巴登路（Mountbatten Road）759号的保留双层独立式别墅以2900万元易主，转售价比保留价高出16%。

这也是新和旅店（Sing Hoe Hotel）现址，酒店已进驻别墅逾75年，目前拥有41间客房。

新买家是房地产发展商新宇集团（Crescendas Group）的执行主席廖振兴。他曾担任新加坡中小企业商会主席，也是新加坡工商联合总会中小企业委员会的前主席。据了解，他将继续运营新和旅店。

房地产经纪公司Century 21团队总监林明引以及合登集团（Huttons Asia）高级董事陈相华携手负责别墅的销售。

林明引告诉《联合早报》，由于别墅是保留建筑，因此买家不能改变建筑的外观结构。

他透露，别墅吸引许多潜在买家的兴趣，他共安排近60次看房活动，有三个买家愿意出价2900万元，相等于尺价1391元。

上述别墅建于1920年代，属永久地契，占地面积约2万零847平方英尺，今年4月推出市场公开招标，当时指示价和保留价分别为2700万元和2500万元。

别墅最早是已故富商陈瑞和故居。来自中国福建厦门的陈瑞和是和丰银行（Ho Hong Bank，后来并入华侨银行）的创办人之一。