骗国大逾33万元项目 两青年被判监

（早报讯）无力偿还欠下两名朋友的债务，新加坡国立大学前实验室执行员决定与两名朋友串谋，里应外合欺骗国大超过33万元的项目。东窗事发后，两名朋友各被判坐牢16个月又两周。

这两名朋友是陈伟杰（34岁）和颜怡安（35岁）。他们各面对四项和七项控状，包括欺骗和抵触防止贪污法令的罪名。两人相继认罪后，星期五（7月1日）被判监。

欠下巨款的廖晋乐（34岁）案发时是国大高级二维材料中心的实验室执行员，他目前已不受聘于国大。他3月认罪后，被判坐牢20个月又两周。

根据案情，廖晋乐与两名被告是多年好友，他于2016年为了偿还信用卡债，先后向两人借钱。然而，这笔钱还附带20%高利息，若无法偿还这笔钱，还得每日偿还100元至200元的滞纳金。

廖晋乐后来为了应付婚礼和支付岳父母家的装修费，不仅再次向两名朋友借钱，还向多家合法借贷商贷款，导致债台高筑，无力偿还债务，为此萌起欺骗国大的念头。

当时身为实验室执行员的他，获授权为采购项目寻找供应商。他于是在2017年建议颜怡安设立公司，再提交报价单申请国大的采购项目，他则确保颜怡安的公司顺利得标，借此“抵消”债务。

颜怡安当时前后注册三家公司和接手另一家公司，并以这四家公司的名义提交虚假的报价单给国大。为了避免国大起疑，廖晋乐还撰写报价单的内容，让颜怡安复制使用，确保报价单以较专业的方式呈现。

调查显示，颜怡安的公司在2017年至2020年，标得国大超过19万元的采购项目。

另一方面，当时是电工承包商的陈伟杰，因为迟迟讨不回钱，因此让廖晋乐帮忙他公司取得国大的项目，廖晋乐可从中克扣以抵消债务。

廖晋乐于是以同样的伎俩，在2019年协助陈伟杰提呈虚假的报价单，以此获得国大发放超过16万元的项目。

东窗事发后，颜怡安估计自己从中获利约4万1155元；陈伟杰则赚了约8万1232元，他事后归还了2万元。

赢必胜法律事务所的黄国彦律师代为求情时表示，颜怡安已经归还4万1155元，而且这一切都是廖晋乐的计谋，就连如何填写报价单也是他的主意，因此他的罪责比廖晋乐来得低。