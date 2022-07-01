本地股市周五跌0.21%

（早报讯）华尔街隔夜股市下跌影响投资者情绪，本地股市连续第三个交易日下跌，但跌幅不大。

海峡时报指数在下半年首个交易日开盘不到15分钟一度上扬至3121.25点全日最高点，不过无法维持涨势，星期五（7月1日）闭市报3095.59点，全日微跌6.62点或0.21%。

全场成交量7亿零702万股，总额8亿3261元。上升股130只，下跌股196只。

30只海指成份股之中涨跌互见，13只下跌，13只上扬，4只无起落。跌幅最显著的是城市发展（CDL），下跌1.35%至8.04元。扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）逆势上扬1.61%至0.945元。

除了香港股市休市，亚太区域股市几乎全线收低，台北下挫3.26%，东京下跌1.73%，上海、深圳、悉尼和首尔股市的跌幅介于0.28%至1.17%。

泰源私人有限公司（TerraSeeds）技术分析培训主管王彬妮接受《联合早报》访问时说，海指的价值股权重较大，因此相对区域股市更加抗跌。

她发现，对比已陷入熊市的标普500指数，海指从4月份今年来最高位至今下跌约11%，表现相对不俗。“尽管整体投资情绪疲弱，若本地上市公司第二季业绩如果没有比市场预期来得更差，海指还有反弹的机会。”

王彬妮预计海指接下来表现会比上半年更好，最关键是要守住3000点心理水平。