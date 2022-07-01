串谋欺骗资媒局逾4万元项目 前女秘书判监两个月

（早报讯）担心不被续约而找寻其他赚钱门路，资讯通信媒体发展局的高级顾问被指与前女秘书串谋，欺骗当局发放4万多元的工作项目。

这名前女秘书是44岁的黄素銮，她承认三项欺骗控状，余下四项控状交由法官下判时一并考虑后，星期五（7月1日）被判坐牢两个月。

主谋是55岁的何杰，他在2016年被调派到资讯通信媒体发展局（IMDA），隔年以合同的形式续聘。他案发时担任资媒局其中一个部门的高级顾问（Principal Consultant）。

根据案情，何杰于2006年结识担任他秘书的黄素銮，两人渐渐发展出恋情。黄素銮后来跟着何杰到不同的政府部门工作，继续担任他的私人秘书，直到2016年10月，她之后转到通讯及新闻部（MCI）工作。

2017年4月，何杰因为担心不被续约，因此打算成立公司经营生意，先为自己谋一条“出路”。

两人当时都在政府部门工作，因此无法注册公司，黄素銮后来在一名亲戚的帮忙下，注册了两家公司。

这名亲戚当时只是一名挂名董事，公司资本都是何杰和黄素銮提供的。黄素銮在2017年底离职后，接管两家公司的董事一职，但她仅负责一些行政事宜，生意上的决策则由何杰全权处理。

计谋以公司名义骗资媒局 发放项目给自己的两家公司

两人后来隐瞒商业利益，计谋以公司名义骗资媒局发放项目给这两家公司。

为了提高得标机会，何杰被指在2018年找来一家名为Zelkova Serrata（简称“ZS”）的公司合作，黄素銮会按指示准备报价单，再交由ZS董事提呈给资媒局。实际上，一旦ZS得标，黄素銮的公司就会承包项目，并赚取大部分收益。

何杰被指利用职务之便，向资媒局推荐ZS和黄素銮的两家公司，并提供内幕消息，让黄素銮按指示呈交价格较低的报价单，从中骗取资媒局发放总值4万1825元的项目。

不仅如此，黄素銮的两家公司也承包了其他公司的项目，何杰当时仍在资媒局就职，按规定不得赚取额外收入。

黄素銮于是协助以何杰儿子的名义伪造发票发给两家公司，并开出假支票作为付款。何杰接着把支票存入他和儿子的联名户头中，再提取现金私用。

东窗事发后，黄素銮和何杰已作出全额赔偿。庭上没有揭露两人的罪行如何被揭发，以及ZS公司董事是否会被控上庭。

律师代为求情时指，何杰之前是黄素銮的上司，尽管两人后来发展出亲密关系，何杰对她而言还是“权威”的象征，她没有想过要违抗何杰的指示，恳请法官判她罚款或坐牢三周。

控方反驳说，尽管黄素銮只是按指示办事，但两人欺骗政府机构，还以各种方式避开嫌疑，她的罪责不轻，吁请法官判她坐牢两个月。

法官最终同意控方立场，判黄素銮坐牢两个月。

何杰目前已被停职，他的案件将另外审理。