三箭资本创办人传紧急求售优质洋房

（早报讯）市场传言，身陷资金困境、面对清盘危机的加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）创办人朱苏（音译，Zhu Su）位于雅舞道（Yarwood Avenue）的优质洋房正紧急求售。

朱苏去年12月才以4880万元买下这栋洋房。如今，市场充斥各种关于它命运的揣测，一则紧急求售物业的短信在社交媒体流传。

《商业时报》引述一名房地产经纪说，已收到有兴趣的买家出价。也有经纪认为，基于朱苏目前身陷清盘困境，脱售洋房的交易存在不确定因素，潜在买家估计会回避。

据《商业时报》报道，朱苏与妻子是在去年12月以一名三岁左右幼儿的信托人身份购买该栋洋房。此外，他在本地还拥有另外几栋房地产。

一栋在大威路（Dalvey Road）的优质洋房于2020年9月以2850万元成交，业主是朱苏的妻子。朱苏本人在百慕乐路（Balmoral Road）拥有一栋分层地契有地住宅，在2019年以625万元成交。

英属维京群岛的法院星期一（6月27日）下令三箭资本清盘，咨询公司Teno受委处理清盘事务。新加坡金融管理局星期四（30日）谴责公司提供假信息给当局，以及总管理资产规模（AUM）超出它获得金管局注册资金管理公司资格的规定。

据彭博社报道，向三箭资本采取清盘行动的债权人，包括加密货币平台Blockchain.com和加密衍生产品交易所Deribit。

Blockchain.com发言人向彭博社指出，他相信三箭资本欺诈了其他加密业者，矢言对它采取严厉的法律行动。