四家新加坡企业公司在“选择美国”活动夺奖

（早报讯）新加坡起步公司在“选择美国”（SelectUSA）这项展示起步公司和科技公司实力的活动上大放异彩，一举夺下四个奖项，在所有参与的国家当中得奖最多。

“选择美国”是美国商务部举办的常年旗舰活动，目的是要推动在美国的外来投资。

本地四家起步共赢得四个奖项。SunGreenH2和Shiok Meats在清洁科技组别位居第二和第三名；Flexxon控股在网上保安组别拿下第二名；Breathonix在医药科技组别取得第三名。

今年，新加坡的28家公司派出39个代表出席了活动，这是企发局历年来派出的最大代表团。

得奖公司当中，SunGreenH2正在利用自己的平台科技打造全球最高性能的电解炉，从而改变绿色氢气的生产；Shiok Meats是一家培植肉企业；Breathonix则是研发呼吸检测器的企业。

Flexxon控股是一家工业NAND闪存制造公司，开发的最新产品是全球首款独立嵌入式网络安全固态硬盘“X-PHY”，提供防病毒和防恶意软件保护。

新加坡企业发展局副局长陈纯金说，随着旅行限制逐步解除，企发局正加大力度，帮助本地公司加快国际化步伐，进入包括美国在内的主要市场，这些市场在科技、医疗保健、消费和可持续发展等领域都存在机会。