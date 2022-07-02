今年四人死于骨痛热症 五成伊蚊滋生处在住家

（早报讯）今年上半年，国家环境局在稽查行动中发现多达约1万零800个蚊子滋生处。其中那些有伊蚊繁殖的滋生处，约半数是在住家发现。在骨痛热症黑区，这个比例更是达六成。

环境局人员是在38万9000次稽查行动中，发现这1万零800个蚊子滋生处，包括住家、公共场所和工地等。

接下来两周，环境局会与人民协会合作加强防蚊宣导，以减少住家滋生蚊子的情况。5000名人协和人协的社区紧急应变小组义工将与环境局保洁大使一起做家访，向住在骨痛热症黑区的居民分享杜绝蚊子滋生的贴士。

交通部兼永续发展与环境部高级政务次长马炎庆星期六（7月2日）上午跟随义工发传单给文礼通道的居民和提醒大家定期清除积水。他向义工致辞时透露，今年有四人因患上骨痛热症病逝。

文礼通道是骨痛热症黑区，自成为黑区以来累积了193起病例，包括过去两周新增的34起病例。

截至6月30日，本地今年的骨痛热症病例累计1万7780起，目前有359个病例活跃区，其中127个是累计有至少10起病例的黑区。

环境局自2020年起加重刑罚，稽查员若在住家内发现一个蚊子滋生处，初犯者须缴付200元销案罚款；同一次稽查行动中发现多个滋生处则罚款300元。违例超过两次的住户将被控上庭，到时可被罚款最多5000元，或是监禁最长三个月，或是两者兼施。