SERS屋主两新选项：买50年短契新房 或卖契给建屋局后换短契新房

（早报讯）受整体重建计划影响的组屋屋主，如果不想购买99年屋契的替代组屋，可选择购买屋契仅50年的三房式或更大型单位，前提是这屋契足以让屋主居住至95岁。年长屋主也可通过屋契回购计划，把部分剩余屋契卖回给建屋发展局，再购买屋契较短的替代组屋。

建屋局星期六（7月2日）发文告说，为满足选择性整体重建计划（SERS）所影响屋主的多元住房需求，建屋局将为这些屋主提供上述两个额外选项，帮助他们购买替代组屋。

今年4月获选加入SERS的宏茂桥3道第562座至565座组屋屋主，将率先享有这些选项。这是考虑到一些年长居民认为他们不需要99年屋契单位，让他们在不掏现款补差额的情况下，买到面积与目前单位相近的替代组屋。

针对50年屋契单位的选项，建屋局解释，屋主须确保50年的屋契年限，足以让他们在单位居住至95岁。这意味着，屋主和配偶在SERS宣布时须年满45岁。

由于宏茂桥获选重建的组屋是在1979年建成，对这些屋主而言，他们在2027年底左右迁至替代组屋时，50年的屋契和目前单位的剩余屋契差不多。

至于加入屋契回购计划（Lease Buyback Scheme）的选项，屋主须年满65岁，并且从未加入过这项计划。此前，SERS屋主是不可以申请屋契回购的。

通过屋契回购计划，年长屋主可保留一定的屋契年限，确保足以让他们和配偶居住至95岁后，再把剩余屋契卖回给建屋局。这笔套现所得会用来填补他们的公积金退休户头，帮助他们加入终身入息计划，以及获得一笔多达3万元的现金花红。

至于单位保留的屋契，当局会就保留年限向这些年长屋主作出市场赔偿，让他们利用这笔钱来购买相同屋契年限的替代组屋。替代组屋的房型也不可比目前的单位大。比方说，如果一名四房式组屋屋主通过屋契回购计划保留30年的屋契，这名屋主可在替代选址购买同为30年屋契的四房式单位。

宏茂桥SERS活动共有606户人家受影响。有意登记宏茂桥通道替代组屋的屋主，可从2023年初开始这么做。单位的挑选预计在2023年底或2024年初进行，居民在这之前仍可考虑最终选项。

建屋局也说，今年5月因兀兰关卡扩建与重新发展，宣布被征用的马西岭弯和马西岭巷第212座至第218座组屋屋主同样能享有这些选项。

建屋局答复《联合早报》询问时说，针对宏茂桥和马西岭的受影响组屋，约八成住户符合条件选择购买50年屋契的替代单位。当局也预计约三成住户能够加入屋契回购计划，并购买屋契较短的替代单位。