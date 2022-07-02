SERS屋主若买50年短屋契 住五年可转售

（早报讯）选择购买50年屋契替代组屋的选择性整体重建计划（SERS）屋主，能在满五年最低居住年限后通过转售市场卖屋。加入屋契回购计划的屋主则不能这么做。

建屋发展局星期六（7月2日）发文告，宣布为SERS受影响屋主提供两个额外选项，帮助他们购买替代组屋。

这些屋主可选择购买屋契仅50年的三房式或更大型单位，前提是50年的屋契足以让屋主居住至95岁。年长屋主也可通过屋契回购计划，把部分剩余屋契卖回给建屋局，再购买屋契较短的替代组屋。

购买50年屋契替代组屋的屋主，可在满最低居住年限（MOP），即领取钥匙的五年后把单位转卖出去，也可出租整个单位。如果是购买99年屋契单位，屋主同样可以这么做。

然而，倘若选择加入屋契回购计划，屋主不可转卖或出租整个单位。如果不再需要这间组屋，须还给建屋局并会获得退款。

建屋局指出，如果不打算购买替代组屋，屋主可选择利用搬迁福利，通过预购组屋或剩余组屋销售活动等申请新组屋。他们也可选择在公开市场出售目前的单位，再购买心仪的转售组屋。

当局进一步解释，在以往的SERS活动中，屋主获得的市场赔偿和SERS津贴，一般足够用来购买99年屋契、单位房型或面积相近的替代组屋，因为当时这些组屋的屋龄比较低。至于最近的宏茂桥SERS活动，想要购买单位面积相近或特点更好的屋主或得另外掏钱，当局因此决定为他们提供额外搬迁选项。