称阳光刺眼没看到 男子转弯撞死老汉

称阳光刺眼，男子开车时没看到老汉过马路，撞上对方。老汉头部血流不止，伤重不治。

这起致命车祸发生在2021年6月28日早晨11时许，被告黄耀强（50岁）跟同事外出吃午餐，从地下停车场转弯进卓源东路时，撞倒一名69岁老汉。

被告承认抵触一项交通法令，指他没有谨慎驾驶导致他人身亡，星期五（7月1日）被判入狱四个月以及吊销驾照八年。

案情显示，被告从地下停车场开车出来，停在出口处时，老汉从车前方走过，再跨过卓源东路的两条车道。当老汉走到两条车道的中央时，被告正好转入卓源东路。

老汉转头发现轿车，用手挡在后背，试图减轻撞击力，结果臀部被撞，跌在地上。

被告的车往前行驶几秒后才停下，被告和同事发现撞人后，立即下车查看，老汉当时神志清醒，但头部流血。

老汉事后被送往国大医院，脑部严重受创和出血，动了手术还是回魂乏术，当晚在加护病房过世。

主控官在庭上播放被告车辆的行车记录器，画面显示被告右转后撞倒老汉，并指老汉至少出现了八秒钟，被告却没有留意。

代表律师则说，画面显示右边是太阳所在位置，因此刺眼，加上被告转入的车道是双向交通，需要兼顾左右边，才没发现老汉。法官指被告粗心大意，才导致车祸。（人名译音）