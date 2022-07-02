涉顶包代考驾照 三天内四人被控

（早报讯）本地三天内发生两起冒充他人身份考驾照事件。两名男子被指找人顶包代考驾驶理论，连同冒充他们身份的另两名男子也一同被控上法庭。

这两起事件分别发生在星期二（6月28日）和星期四（30日），地点是兀兰的新加坡安全驾驶中心。

警方星期三发文告说，当局在星期二接获一起考试作弊的通报，一名28岁男子涉嫌在新加坡安全驾驶中心作弊。

根据控状，一名中国籍男子张忠良（28岁）星期二早上约9时，在考基本驾驶理论考试时，向考官出示马来西亚籍男子吴阿福（51岁）的工作证，试图欺骗考官他就是吴阿福，以顶包代考。

两人星期四（30日）在企图冒充或冒充他人身份欺骗的罪名下，被控上庭。他们将在7月14日再度出庭。

在第二起事件中，一名中国籍男子冷爽（38岁）星期四考取高级驾驶理论考试时，向考官出示新加坡男子朱俊远（25岁）的身份证，试图冒充对方，以顶包代考。

两人在星期六（7月2日）被控上法庭，朱俊远在庭上表示打算聘请律师。他与冷爽的案件分别展期至7月9日和8日过堂。

根据刑事法典，企图冒充或冒充他人身份欺骗若罪成，可被判最长五年监禁，或罚款，或两者兼施。

警方提醒公众，切勿冒充他人身份，违例者将被依法严惩。（人名译音）