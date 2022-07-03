新马跨境德士7月11日起涨价 至每人15元或每趟60元

（早报讯）新马跨境德士服务将于7月11日起涨价，从本地万山街德士站到新山拉庆车站的车费，从原本的每人12元或每趟48元，涨至每人15元或每趟60元。

若从樟宜机场和实里达机场乘搭至新山拉庆车站，则是从原本80元涨至120元，从本地其他地点上车到拉庆车站，则涨至80元。

根据点对点载客服务监管框架规定，德士业者要调整收费必须提前至少28天通知公共交通理事会，并在至少七天前对外公布新收费详情。新柔德士同业协会星期天（7月3日）在《联合早报》和《海峡时报》刊登广告宣布新收费。

新柔德士同业协会主席邓国泰受访时说，新马跨境德士服务每趟48元的收费已经维持超过10年，面对油价等成本以及生活费上涨，跨境德士服务不得不涨价。

他说：“5月刚恢复服务时生意比较差，6月因学校假期乘客量增加，学校假期结束后的生意主要是靠在高峰期后才回去探亲的马来西亚人。我们主要服务的对象是携带大量行李或是行动不便的乘客，协会在讨论后觉得，面对成本增加，每人起价3元属于合理的范围，乘客也能接受。”

刚在5月开始跨境德士的罗斯玛（56岁）说：“很高兴收费能调高，照顾到我们司机的情况。如果关卡堵车，有时必须困在车龙将近四五个小时，每天可能最多开一两趟车，不一定能抵消成本。我相信乘客也能理解我们面对的难处。”

星期天早上和家人乘搭德士到拉庆车站的艾莎（58岁，家庭主妇）说：“我们每几个星期就会去柔佛探亲，母亲行动不便必须乘坐轮椅，如果是搭乘巴士或火车很不方便，因此德士是唯一的选择。我觉得起价幅度是可以接受的，毕竟什么东西都在起价。”