静山—实里达区办首届社区环保日 提高居民环保意识

（早报讯）带上环保袋和可重复使用容器上巴刹、分享社区耕种的蔬菜、将废弃物品升级再造，静山—实里达区的居民通过不同的方式，用行动推行环保和可持续发展。

静山—实里达公民咨询委员会星期天（7月3日）举办区内首个社区环保日（Community EcoDay），展示区内的可持续发展工作，提高居民的环保意识。

一些居民一早就带着环保购物袋和食格（tingkat），参与抽奖活动，赢取购物券、礼包、环保容器等礼品。

来自社区伙伴的志愿者也为低收入家庭分发社区花园耕种的蔬菜。

李显龙总理在负责静山—实里达区事务的基层组织顾问娜蒂雅（Nadia Samdin）陪同下，了解区内推行的各项可持续发展措施。李总理和娜蒂雅同为宏茂桥集选区议员。

娜蒂雅接受媒体访问时说，可持续发展虽然是个很大的概念，但实际上体现在日常生活习惯里。她也说，疫情期间更多人对种植感兴趣，也希望多获取这方面的知识。

“除了在家里进行，我们也希望把这些活动带到社区。因此人民协会的团队和志愿者以更有效协调的方式，一起主办了这些工作坊，让居民掌握更多技能。”

静山—实里达区内的四座组屋今年4月获选加入选择性整体重建计划（SERS），但因购买面积相近单位须掏钱填补差额而引起居民担忧。建屋发展局考虑居民反馈后，于周六（2日）宣布两个额外选项，允许受计划影响的屋主购买屋契仅50年的三房式或更大型单位，前提是屋契足以让屋主居住至95岁；年长屋主也可加入屋契回购计划，并购买屋契较短的替代组屋。

针对最新宣布，娜蒂雅说，她理解居民的顾虑，也认为居民“不该因SERS而吃亏”。

“非常感谢国家发展部在进行对话后，快速回应，提出可供年长居民考虑的替代选项。”

娜蒂雅周一（4日）会在国会提出休会动议时，呼吁政府确保住房重建计划可以取得公平的结果。