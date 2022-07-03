李显龙总理：为追逐梦想的青年打气

（早报讯）李显龙总理说，新加坡要成功，成为世世代代所有人的家园，国人就必须互相依靠。他鼓励青年们勇敢地追逐梦想。

星期天（7月3日）是青年节，我国政要纷纷在社交媒体祝贺青年节日快乐，同时勉励他们奋发向上，并为我国青年的高素质和成就感到骄傲。

李总理在面簿贴文说，冠病疫情带来人生的挑战，尤其是在调整人生新阶段，不论是进入新学校或出任新工作岗位的人。

“但疫情也带来新契机和各种可能，大胆地做出你的选择，勇敢踏出未来的步伐，我们都为追逐梦想的你打气。”

哈莉玛总统也在面簿贴文说，我们要欢庆青年的多个积极进取品性，包括韧性和热诚。

“在疫情期间，我们看到他们适应虚拟学习，义务支援有需要者，为社会做出有意义的贡献。我希望青年会持续发挥才干和技能，无私地服务他人。”

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰在面簿发文提及他最近到伦敦访问弗朗西斯克里克研究所（Francis Crick Institute），遇到几名年轻和充满热诚的新加坡研究员。

他说，这些年轻人正与全球研究团队密切合作，从事有意义和令人振奋的工作。

他为新加坡青年能在世界上做出积极贡献感到骄傲。“重要的是，他们对新想法和新环境保持开放态度，与背景截然不同的人共事。“在新加坡，我们致力于把每个孩子最好的一面发挥出来，给予他们探索世界的信心。”

副总理兼财政部长黄循财也弹着吉他录视频，在IG鼓励青年探索兴趣、追求理想。

“我们继续更新社会契约，珍惜广泛而非少数的人才，也欢庆和珍惜所有个人的本质。”

黄循财也说，他一旦有点空余时间，就会玩乐器或在大自然中散步，放松自己。他希望青年们也好好照顾自己，探索自己的兴趣，不论是园艺、音乐或写生。