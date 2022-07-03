阻夫妻户外直播 女子踢食物骚扰

（早报讯）夫妻地铁站外做直播，“面膜嫂”无故闯入，阻直播、踢食物，还“贴身”骚扰两人，事后被捕。

这起闹剧发生在6月28日晚上10时55分左右，地点是连接波那维斯达（Buona Vista）地铁站的走廊。

事发时，康先生（39岁，送餐员）与妻子刚在附近商场用餐，事后打包了一些餐点，准备乘搭地铁回家，两人当时边走边做直播。

根据直播视频，夫妻俩停在路边与观众互动之际，一名敷着面膜穿粉红色T恤的女子原本正走向地铁站，岂料却突然返回并走向他们，接着就开始指责他们不应该在这里直播。

康先生一头雾水地望向她，对方却又命令夫妻关闭直播，否则就报警。

康先生随即向她解释，两人是在拍直播聊天，也不会阻止女子报警，随后祝她有个美好的一天。原本打算离开的女子，此时却再度折返，开始不依不饶控诉两人不应该在该处吃饭，随后越走越近，直接抬脚踢翻两人放在地上的食物和泡泡茶。

面对女子的无理行为，夫妻俩忍无可忍，康先生随手拿起塑料袋朝她掷去，妻子则用手拍打女子的背部。两人不断质问女子“在做什么？”，但对方始终不发一语。

妻子于是拨电报警，康先生则留在原地与“面膜嫂”对质，并多次提及事发全程已被录下。“面膜嫂”听闻康先生已报警后，也没有离开现场，反而直视镜头，开始紧跟着他走。

三人纠缠超过10分钟，直到“面膜嫂”被捕。

警方受询时证实，41岁女子在精神健康法令下被捕，现场无人受伤。