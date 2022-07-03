聊天群组流传过时早餐促销 长者误信空欢喜

（早报讯）阿叔申诉，乐龄聊天群组近期流传面包物语1元早餐促销活动，不少年长者信以为真，后来才发现是两年前活动。

黄清弟（68岁，餐馆助手）向《新明日报》透露，本周二（6月28日）来自不同年长者的WhatsApp群组都在转发一张面簿贴文截图，指面包物语（BreadTalk）7月将在某些分店推行促销活动，只要携带乐龄卡或身份证的60岁以上年长者，每天在上午11时前，就能以1元的特价，购买一份松饼及一杯热饮的早餐配套。

“我当时信以为真，也把信息转发给身边多个亲友。”

黄先生透露，其中包括一个康乐中心的WhatsApp群组，里面有近百个会员，不少人也以为信息是真的，估计很多年长者去店里排队，最后空欢喜一场。

中心负责人周四（30日）在群组告知会员，有关促销活动其实是两年前的活动，也发了原版面簿贴文的截图，指贴文发布日期为2020年7月10日。

黄先生说，之前收到的截图没显示促销活动年份，因此容易被信息误导。

面包物语集团指出，1元的促销活动于两年前结束，目前的促销活动是2元的年长者早餐配套。

发言人透露，由于反应踊跃，面包物语将从7月2日至31日推出新的促销活动，60岁以上年长者每天可在上午11时前，以2元特价购买一个蒸糕和一杯热饮的早餐配套。