交通灯试用“免触式”按钮 行人挥手就能启动绿人过马路

（早报讯）只要在交通灯人行过道按钮前挥一挥手，等绿人信号出现就能直接过马路。本地一些交通灯试用“免触式”科技，行人不必按钮就能启动绿人，可省下须经常维修或更换按钮的麻烦，公众也无需担心会不小心碰触到病毒。

全岛各地约2400个交通灯人行过道共安装了1万1000多个按钮。行人一般须先按钮才能启动绿人，但这些按钮用久了容易出现问题，得经常维修或更换。为了延长这些交通基础设施的使用寿命，陆路交通管理局展开为期六个月的试行计划，在四个人流量较高的交通灯人行过道试用免触式科技，让行人挥手启动绿人过马路。

在惹兰勿刹、淡滨尼86街、武吉巴督32街和义顺21街试行

这四个地点分别是惹兰勿刹和赛阿威路交界处、淡滨尼86街（靠近第879A座组屋）、武吉巴督32街（靠近圣安东尼小学）以及义顺21街（靠近第219座组屋）。

行人只需在按钮前方约10公分的位置挥手，红外线（infrared）感应器探测后就会立即向交通灯发送启动绿人的信号。等候交通灯变色的时间保持不变，陆交局也在按钮上方贴图像指示教导行人如何使用。

除了我国，加拿大和澳大利亚等国家也展开过类似试行计划。其中，悉尼已决定将所有人行过道的传统按钮陆续更换成免触式按钮。

负责管理交通、街道与通勤设施照明的陆交局副署长王健彬受访时说，交通灯按钮使用寿命一般介于15至20年，但偶尔会出现公众蓄意破坏的情况，一些人也误以为不断按钮就能更快启动绿人，这些都会缩短按钮的使用寿命。

负责维护这些设施的团队平均每三个月会检查一次按钮，团队也会全天候待命，确保在接获公众反馈后能立即派人维修。“如果交通灯改用免触式按钮，长远下来会更加可靠，也能省下不少人力和维修成本。”