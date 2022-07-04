（早报讯）美国隔夜股市回弹将鼓舞投资者情绪，分析师预期本地股市短期将出现回弹机会。

新加坡海峡时报指数上周五（7月1日）收报3095.59点，全周下滑0.5％。

美国三大股指在今年下半年首个交易日取得开门红，上周五涨幅介于0.9％至1.1％。

东京、悉尼和首尔股市周一（4日）高开，涨幅介于0.11％至1.55％。

本地股市周一可关注股票：

1.凯德投资（CapitaLand Investment）周一开市前披露，雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）计划向丰树集团（Mapletree Investments）收购高档服务公寓供应商奥克伍德全球（Oakwood Worldwide），这项交易预计今年第三季完成，具体收购金额并未透露。

交易完成后，雅诗阁的全球投资组合将增加81个房地产和约1万5000个单位。奥克伍德全球约8500个运营单位将立即为雅诗阁的经常性收入带来贡献。

2.宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）披露，对亚历山大路315号展开的收购展开重新谈判未达成共识，在目标日期7月1日之前未获得必要的监管批准。由于双方签署期权协议已失效且不可行使，信托有权要求退还信托支付的102万元期权费。

3.科技公司奇益（Procurri）要求停牌，这是因为收购方得尊（DeClout）确定持有奇益的股权达97.34％，超出本地上市公司公众持股比率的最低门槛10％。

4.长成控股（Tiong Seng）将以330万元收购本地电力和机械工程公司AMP Systems私人有限公司的51％股权，会利用内部财务资源和银行资金来资助收购。

5.胜科海事（Sembcorp Marine）向挪威渡船公司Norled交付第二艘零排放、完全由电池供电的Ropax渡轮。