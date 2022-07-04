本地股市周一早盘涨0.87%

（早报讯）华尔街隔夜股市上周五（7月1日）收高提振投资者的信心，本地股市星期一（7月4日）高开，海峡时报指数中午报3122.60点，上扬0.87%或27.01点。

海指早盘最高点3127.35点，最低点3104.43点。全场成交量3亿9218万股，成交额3亿7303万元，上升股208只，下跌股175只。

辉立证券首席交易员韩巍博士接受《联合早报》访问时对海指短期走势表示乐观，甚至可能出现强劲反弹，尤其是银行股值得投资者关注。

本地银行股推动海指涨势，大华银行（UOB）领涨，上扬2.33％至26.76元，星展集团（DBS）涨2％至30.08元，华侨银行（OCBC）涨0.53至11.36元。

美国三大股指上周五皆收高，涨幅介于0.9％至1.1％。美国股市因美国独立日星期一休市。

尽管如此，IG市场策略师叶俊荣认为，基于美国股指期货疲弱及中国疫情再起，亚洲股市的涨势可能受限。冠病目前在中国东部省份安徽扩散。

亚太主要股市涨跌互见，悉尼、东京、上海和深圳股市皆上扬，涨幅介于0.14％至1.3％；香港和首尔股市则各跌0.6％和0.58％。

证券行Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）告诉彭博社，市场心态已出现变化，从对通胀的担忧改为更专注于经济增长担忧，包括担心美国联邦储备局的加息速度太慢。