【国会】五年间仅一起囚犯轻生事件

（早报讯）本地从2017年至2021年间，仅发生一起囚犯轻生事件。这是因为本地监狱牢房设置出于对囚犯情况考虑，避免囚犯出现自残、偷藏违禁品、制造安全隐患等。

例如，牢房内未设置床铺，避免气候闷热潮湿引起卫生问题，也避免囚犯在床垫内私藏违禁品。通过自然及机械通风取代安装风扇，避免囚犯卸下部分零件作为武器，或成为触发囚犯寻短见的工具。

相比之下，2017年至2021年期间，香港发生了10起囚犯轻生事件。在2017年至2020年间，挪威有12起，丹麦有22起事件。

内政部长兼律政部长尚穆根强调，目前本地监狱也未像其他国家一样，出现监狱过度拥挤情况，仅70%满。本地土地资源有限，目前监狱及改造设施占26公顷，若再扩建，将花费大量财力，也将占用更多用地。

除了生活所需外，监狱也确保囚犯身体及精神健康。本地囚犯冠病接种率已达94%，也可以接种流感疫苗及B型肝炎疫苗。约5%的囚犯患有不同程度的精神疾病，其中病情稳定的囚犯可安置在普通牢房中接受治疗，而病情复杂的囚犯则安置在精神科狱所中，获得专业的护理治疗。

尚穆根强调，除了确保监狱环境外，监狱也致力于囚犯的改造工作，2019年释囚的两年重犯率为20%，是30年来的新低。2015年释囚的五年重犯率为41.7%，当局也将与社区密切合作，降低重犯率。