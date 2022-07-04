涉开空壳公司收37万元赃款 女子被控

（早报讯）女子被指成立两家空壳公司，却没有履行公司董事的职责，让不法分子使用公司的银行户头洗黑钱，接收逾37万元赃款，她星期一（7月4日）被加控三项罪名。

被告苏西拉（43岁）面对两项抵触公司法和一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的控状。

根据警方发出的文告，苏西拉被指在不明人士的指示下，成立两家空壳公司Noxt Lightings和Aubright Lightings，并让对方使用公司的银行户头洗黑钱。

综合三项控状，苏西拉被指在2021年8月至9月，身为上述两家公司的董事，却没有履行董事的职责，让Aubright Lightings的银行户头接收一笔逾26万美元（约37万新元）的款项，这笔钱相信是犯罪所得。

除了这三项控状，苏西拉曾在6月6日被控一项滥用毒品法令的控状，指她在3月7日吸食冰毒。

被告目前被还押，案展8月1日过堂。

任何人若触犯公司法的罪名成立，将面对罚款高达5000元，或坐牢长达一年，以及不得再担任董事职务长达五年。

若抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令罪成，则将面对罚款高达15万元，或坐牢长达三年，或两者兼施。

警方也在文告中提醒公众应确保有能力履行董事职责，若对公司监督不力，公司可能被作为非法用途，例如洗黑钱。