小一报名第一阶段结束 六所小学已填过半学额

（早报讯）小一报名第一阶段上周结束，六所小学填满超过一半的学额。

为期两天的第一阶段供有兄姐在报读小学就读的孩童申请。去年，这个阶段结束时有八所小学填满过半的学额。

根据教育部网站星期一（7月4日）更新的数据，位于榜鹅的绿洲小学（Oasis Primary）和武吉知马的培华长老会小学在第一阶段的申请率最高，已填满约54％学额。绿洲小学共有250个学额，已有136人申请。培华长老会小学共224个学额，有121人申请。

其他填满过半学额的学校包括位于兀兰的美雅小学（Admiralty Primary，210个学额，107人申请）、实龙岗的乐赛学校（270个学额，137人申请）、淡滨尼的圣希尔达小学（270个学额，141人申请）以及武吉班让的伟源小学（West Spring Primary，240个学额，123人申请）。

另有三所小学刚好填满一半的学额，它们是位于义顺的新华小学（Northland Primary）、盛港的丰原小学（Fern Green Primary）以及榜鹅的培景小学（Punggol View Primary）。

根据官方数据，2016年出生的新加坡籍婴儿有3万3161人，比2015年出生的少约600人，他们明年升上小学。今年开放报名的181所小学共提供4万零668个学额。去年同样有181所小学。

接下来的2A阶段本周三（7月6日）至周五举行，让家长线上报名。这个阶段供父母或兄姐是校友的孩童、在报读小学教育部幼儿园就读的孩童，以及父母是学校职员、学校咨询或管理委员会成员的孩童报名。