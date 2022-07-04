数公司户头涉洗黑钱 两兄弟挂名董事被判刑

（早报讯）俄罗斯人疑在本地组织洗黑钱”网络”，为了避开银行查证程序，拜托两兄弟担任数家公司的挂名董事，通过公司转交高达亿元款项。

兄弟王文良（54岁）和王裕清（46岁）星期一（7月4日）各承认31项和12项抵触公司法令及欺骗控状。涉及较多罪状的哥哥被判坐牢18天，及罚款1万8600元；弟弟则被判入狱10天，罚款4500元。

案情显示，商业事务局于2017年接获通报，指两名俄罗斯人麦锡（Glazov Maxim，57岁）和安东（Kritskiy Anton，37岁）涉嫌通过本地公司洗黑钱。他们是这些公司的最终受益人，但为了不要让银行查出此事，决定找本地人担任挂名董事，并替他们开设银行户头。

2014年，麦锡先找王文良帮忙”接手”五家本地公司，并答应给他每月3000元薪水及每年1万元的酬劳。麦锡后来称美国对俄罗斯实施制裁，银行因此关闭了公司的银行户头，吩咐王文良替他开银行户头。

王文良2017年拉弟弟入伙，为安东的两家公司担任挂名董事及设立银行户头，换取每年4000元的酬劳。

兄弟俩共为七家公司担任挂名董事，公司的银行户头被利用进行巨额交易，款项高达8179万美元（约1亿1400万新元）。

商业事务局调查发现，这七家公司频频与中国、俄罗斯和东欧各方进行交易，但涉及的巨额款项与公司的营收不符，购买的货物也没有送到新加坡。至于这些款项是否真的涉及犯罪所得，调查仍在进行中。

在这期间，麦锡和安东实际上仍管理公司，也是公司的最终受益人，但兄弟俩向华侨银行、星展银行等金融机构谎称公司完全由他们掌管，犯下欺骗罪。他们也没有参与公司的每日运作，督促和查看公司进行的活动和交易，未履行董事的法定义务。

代表兄弟俩的严贤婷律师指出，他们不知道此案与非法活动有关。控方同意没证据显示兄弟知道公司户头遭利用进行假交易，但指两人完全没有督促公司的运作，还欺骗了金融机构，得严惩以儆效尤。（人名译音）