星期二本地股市可关注股票

（早报讯）受上周五美股涨势带动，新加坡海峡时报指数星期一（7月4日）高开，闭市报3120.24点，上扬24.65点或0.8％。全场成交量9亿6303万股，总交易额7亿6083万元。上升股241只，下跌股206只。

美国股市星期一因庆祝独立日（US Independence Day）休市，星期二将重新开市。

以下为本地股市星期二（5日）开市前可关注股票：

1.豪利控股星期一发表文告说，截至6月27日，集团在本地发展的私宅单位（不包括已完工和已售出项目）中，约99%或3593个单位已售出。

它补充说，随着冠病疫情相关控制措施的放宽，项目施工进度如期进行，八个项目中的七个项目预计在下来6个月内取得临时入伙证。

与此同时，集团说它计划将房地产发展业务集中在英国和爱尔兰等发达国家，因为它认为这些国家"政治上相对较稳定和透明"。

集团指出，它在海外市场的未开票合同价值达3亿500万元，它们将在项目获得临时入伙证（TOP）后被确认为收入。

其中，集团位于英国伦敦的莱尔公园和泰晤士河附近的的河景项目，以及位于爱尔兰都柏林的康诺利火车站的综合发展项目，总发展价值分别为6亿8300万元和14亿元，预计在2025年取得临时入伙证。

2.新电信泰国联营公司亿旺先进资讯服务（Advanced Info Service，简称AIS）斥资324亿2000万泰铢（约12亿7000万新元）收购当地两家宽带公司。

根据新电信星期一向新交所提呈的AIS文告，AIS是向茉莉国际公司（Jasmine International）收购它旗下的两家宽带公司。其中，AIS以195亿泰铢收购Triple T Broadband的99.87％股份，并以129亿2000万泰铢收购Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund的19％股份

3.长成控股（Tiong Seng）有望以330万元收购AMP SYSTEMS的51％股权。其中，20％股权来自AMP股东，剩余股权将由AMP发行的新股组成。长成控股用于收购的资金，将来自集团内部资源和银行融资。

4.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）星期一发布文告宣布，集团对马来西亚的Songmart超市的收购完成日期将延长至今年8月底，以让双方有更多时间履行先决条件。

此外，自今年7月1日起，Songmart超市的收益被并入墨丘利资本投资集团。如果收购提前终止，收益也将不予退还。

墨丘利资本投资执行主席兼总裁张威如说，拟议中的收购对集团具有重要战略意义，这使到集团可在马来西亚及其他地区扩展超市业务，并可望未来在这些地区开设超过500家门店。

5.Rex国际（Rex International）星期一发布文告说，集团指定GFI Securities作为独家受托协调机构（exclusive mandated arranger），为马来西亚Rhu-Ara及Diwangsa的油田开发提供融资。