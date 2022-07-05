一些不发证书的培训课程 后年无法再用技能创前程补助

（早报讯）从后年1月起，一小部分未颁证书的培训课程不会获得精深技能发展局的津贴，公众不能再使用技能创前程补助支付费用。

这些未颁证书（non-certifiable）的课程目前占精深局资助课程的7%，获得精深局最低额度的津贴。取消津贴后，精深局可着重在推广获业界认可且颁予证书的课程，提升持续教育与培训的素质。公众可通过技能创前程的网站，寻找可获津贴的证书类课程。

教育部长陈振声星期二（7月5日）为今年的技能创前程节主持推介时，透露政府在推广持续教育与培训的计划。

他指出，自推出技能创前程以来，劳动队伍中参加培训的比率从2015年的35%增加到去年的约50%，去年有66万名新加坡人参加技能创前程的培训课。

我国目前每年花7亿元，为新加坡人和公司提供技能创前程培训津贴。随着我国继续投入资源发展人力与企业，培训内容也得持续更新培训内容，来加强个人的技能与职业发展，并支持企业转型。精深局的资助框架调整可更有效地支持培训计划。

陈振声指出，要大力推动人民持续学习与培训，政府与商会、工会须携手协助企业阐明企业所需的技能，集合职场需要的新技能，并由培训机构和大专学府通过创新的成人教学法提供企业需要的培训，激发人们的学习动力。

为了加强推广成人学习与培训，新跃社科大学属下的成人学习学院今天和五所理工学院，以及培训机构职总恒习（NTUC Learning Hub）签署谅解备忘录。这些机构将通过协作，集合各自的专长，推广持续教育与培训。

配合技能创前程节，接下来至8月14日，精深局与合作伙伴将针对不同群体举办路演与工作坊等活动。详情可上网站：www.skillsfuturefestival.sg查询。