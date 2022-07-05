59岁工人失足坠海亡 事发时身穿救生衣

（早报讯）一名59岁的本地海事工人在跨越舷梯时，失衡坠海身亡，成为我国今年发生的第22起致命工伤事故。

工作场所安全与卫生理事会星期一（7月4日）发出文告，证实这名工人是在5月17日从船舶的舷梯走向维修船时，不慎失足坠海。

工人的遗体在5月21日方被寻获。

当局初步调查显示，工人当时身穿救生衣，背包中也携带着工具。

人力部受询时证实，这起事故发生在东部燃油A锚地（Eastern Bunkering A Anchorage），船只属于Unitrust Marine Services所有，工人的雇主是Alliance Instrumentation。

为避免憾事重演，工作场所安全与卫生理事会提出几项预防措施。其中，雇主应事先为工人详述安全指引、工地危险以及救生衣和防护靴等个人安全工具的使用方法，并确保救生衣操作良好。

此外，如果天气和海面状况不佳、出现剧烈的船只摇晃，或是工人感到不适或不安全，就应该暂停船舶转移。

维修船的登船区也应配有足够的把手，不存在滑倒或绊倒的风险，并在船主的视线范围内。只有在舷梯和维修船齐平时，工人才可以登船。

在船舶转移过程中，维修船和船舶上也应该分别调派一名水手和舷梯监督员，为工人提供指引和协助，并在紧急事故发生时及时反应和援救。