金管局考虑引入额外保护措施 包括限制散户投资加密货币

（早报讯）新加坡金融管理局一直在仔细考虑引入额外的消费者保护措施，这些措施可能包括对散户参与的限制，以及在进行加密货币交易时使用杠杆的规则。

由于加密货币市场是没有国界的，监管机构必须在全球范围内进行协调和合作。在金管局参与的各个国际标准制定机构中，相关问题都有经过讨论。

议员穆仁理（武吉巴督区）在国会询问，金管局是否打算对加密货币交易平台实施进一步的管制，以保护进入这种被视为高风险交易的一般大众。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼周一（7月4日）通过书面回复说，自2017年以来，金管局一直警告，加密货币不适合散户投资。

大多数加密货币都会受到投机活动造成价格大幅波动的影响。尚达曼说，最近几种加密货币的价格急剧下挫，正反映了这样的风险。

今年1月，金管局限制业者在公共场所推销和宣传加密货币服务，并不允许试图以淡化风险的方式来描述加密货币交易。

在新加坡从事加密货币交易的所有业者都须遵守金管局的指导方针。自那时起，数码付款代币（digital payment token，简称DPT）服务供应商已经采取行动来符合规范，例如从公共场所除加密货币自动提款机，并从公共运输场所撤下广告。

目前，DPT服务供应商受到《付款服务法令》（Payment Services Act）所规范，相关法令主要针对洗钱和恐怖主义融资风险。不过，法令也授权金管局可针对DPT服务供应商采取额外措施，以确保可以更好地保护消费者，并维持金融稳定和保障货币政策有效。

金管局重申一直以来提出的警告：“加密货币的风险很高，不适合散户投资者。人们可能会失去他们所投资的大部分资金，如果他们通过借款购买加密货币，损失会更大。”